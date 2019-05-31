Son Dakika Haberleri: KSİAD’ın yeni başkanı Ali Güler oldu
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KSİAD’ın yeni başkanı Ali Güler oldu

1 saat önce

Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

KSİAD’ın yeni başkanı Ali Güler oldu, System.String[]
Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da KSİAD'ın yeni başkanı Ali Güler oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 
Kayapa, Ali Güler, Ekonomi
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