KSİAD’ın yeni başkanı Ali Güler oldu
1 saat önce
Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
Kayapa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28
Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da KSİAD'ın yeni başkanı Ali Güler
oldu.
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