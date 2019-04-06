Ksk Başkanı Büyükkarcı Hakkında Zorla Getirilme Kararı
33 dakika önce
Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın şüpheli sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında 1 yıla yakın süredir ifade vermeye gitmediği için hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.
Karşıyaka
Spor Kulübü (KSK) Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın şüpheli sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında 1 yıla yakın süredir ifade vermeye gitmediği için hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı.
Eski Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ'un şikayeti sonrası Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada şüpheli sıfatı ile ifade vermesi için davet çıkarılan Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın 1 yıla yakın bir süredir ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı. Büyükkarcı hakkında zorla getirilme kararı çıkaran Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı polis merkezine gönderdi. Başsavcılığın verdiği kararda Büyükkarcı'nın adresi olarak Karşıyaka'nın Selçuk Yaşar
Tesisleri'nin gösterilmesi dikkat çekti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:09 Kaynak: İHA
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