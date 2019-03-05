Son Dakika Haberleri: Ksmmmo Başkanı Fatih Tanrıöver Açıklaması

Ksmmmo Başkanı Fatih Tanrıöver Açıklaması

2 saat önce

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Fatih Tanrıöver, "Poşet beyanı gibi ekstra durumların üzerimize kalması dolayısıyla meslektaşlarımız ciddi sorunlar yaşıyor" dedi.

Ksmmmo Başkanı Fatih Tanrıöver Açıklaması, System.String[]
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Fatih Tanrıöver, "Poşet beyanı gibi ekstra durumların üzerimize kalması dolayısıyla meslektaşlarımız ciddi sorunlar yaşıyor" dedi.

KSMMMO üyeleri, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan KSMMMO Başkanı Fatih Tanrıöver, "Son yıllarda Gelir İdaresinin başlattığı meslek projelerine son derece uyum sağladık. Çok ciddi destek verdiğimiz bu projelerde ciddi rol aldık ve ülke ekonomisine katkılarda bulunduk" dedi.

Son yıllarda özellikle aşırı iş yükü, iş stresi ve özellikle poşet beyanı gibi ekstra durumların üzerimize kalması dolayısıyla muhasebeci ve mali müşavirlerin ciddi sorunlar yaşadığını kaydeden Tanrıöver, "1-7 Mart arasında kutlanan haftamızda bu sene buruk ve üzüntülüyüz. Çünkü son zamanlarda özellikle mesleki sıkıntı ve streslerden kaynaklanan durumlardan dolayı meslektaşlarımız kalp krizi geçirmektedir. Hatta geçici verginin son gününde doktorun işe gitme demesine rağmen işyerine gidip beyanname hazırlarken vefat eden meslektaşlarımız olmuştur. Rahatsızlanan meslektaşlarımıza Allah'tan şifalar, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu mesleği severek ve isteyerek yapıyoruz. Bu mesleği daha iyi şartlarda yapmak istiyoruz. Bu yüzden bizim de bazı taleplerimiz var" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:35 Kaynak: İHA

Kayseri, Fatih, Güncel
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