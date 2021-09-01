KSO 2021 Koşusu gerçekleştirildi - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)'nın geleneksel hale gelen Türkiye Jokey Kulübü At Yarışları Koşusu bu yıl da yapıldı. Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda 4 yaşve üstü yaşlı İngiliz atlarına mahsus kum pistte düzenlenen 1700 metre mesafeli 8 KVS koşu Kocaeli Sanayi Odası adına düzenlendi. Koşu programını; KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul,Yönetim Kurulu üyeleri; Atalay Kaya, Bora Ergene, Mustafa Böyet, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi,Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Egemen Mert, Kartepe Hipodrom Müdürü Cumhur Özertaş ile idari işler müdürü Murat Özeren birlikte takip etti.

KUPA VE ÇİÇEK TAKDİMİ

KSO Yönetim Kurulu, çekişmeli geçen yarışı ilgiyle izledi. Kocaeli Sanayi Odası adına koşulan yarışmada birinciliği Talat Üstüner'in sahibi olduğu, yetenekli jokey Mertcan Çelik idaresindeki 2 numaralı at Perceft Runner rakiplerini geride bırakarak kazandı. Yarış sonrası protokol tribününde yapılankupa törenindeKSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, atın sahibini temsilen antrenör Engin Karataş'a kupasını takdim ederken, çıktığı 150 koşuda da derece alan 20 yaşındaki yetenekli jokey Mertcan Çelik'e de KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul bir buket çiçek armağan etti.