Kso, Ayakkabıcıları İstişare Toplantısında Buluşturdu

Ayakkabı sektör temsilcileri ile istişare toplantısına katılan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, sektörün ihracatını son yıllarda büyük oranda artırdığını, ihracat potansiyeli bulunan firmalara KSO İhracat Destek Ofisi'nin her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.Konya Sanayi Odası, meslek komitesi üyeleriyle yaptığı istişare toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda KSO, 7. Meslek Komitesi üyeleri, ayakkabı, taban, terlik ve deri ürünleri sanayi sektör temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, sektörün ihracat potansiyelinin artırılması için neler yapılması gerektiği ve Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin sektör için nasıl daha verimli hale getirilebileceği gibi konular ele alındı.KSO Başkanı Memiş Kütükcü yaptığı açılış konuşmasında, sektörün ihracatının son 4 yılda 4.5 kat arttığına dikkat çekerek, "Ayakkabı sektörümüz, ihracatını her geçen yıl artıran sektörlerimizden bir tanesi. Sektör sanayicilerimiz, 2013 yılında 2 milyon 792 bin dolar ihracat gerçekleştirmişler. Aradan geçen 4 yılın sonunda 2017 yılında ise bu rakam yaklaşık 4,5 kat artarak 12 milyon 445 bin dolara ulaşmış görünüyor. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde de ihracat 18 milyon 239 bin dolar olarak gerçekleştirilmiş" ifadelerini kullandı.İç pazarın daraldığı dönemlerde ihracatın büyük önem taşıdığına işaret eden Kütükcü, firmaların toplam üretimlerinin en az yüzde 35'ini ihraç eder hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Kütükcü, ihracat noktasında KSO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, bu kapsamda bilgi almak isteyen sanayicilerin, KSO bünyesinde açılan İhracat Destek Ofisi'nden yardım alabileceklerini aktardı.'Mesleki eğitim hep çalışma önceliğimiz oldu'Mesleki eğitimin KSO'nun en yoğun çalışma alanlarından biri olduğu bilgisini veren Kütükcü, meslek komiteleri ile yapılan toplantıların hemen hepsinde yetişmiş eleman sorununun ortaya çıktığını, bunun çözümü için birçok adım attıklarını söyledi. Bu kapsamda Konya OSB 'de bulunan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapılan çalışmalar ile Konya'nın en çok tercih edilen meslek lisesi haline geldiğini, bu okulun iş dünyasına aranan eleman yetiştireceğine vurgu yapan Kütükcü, bu modelin Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne uygulanabileceğini, böylelikle sektörün eleman sorununa çözüm üretilebileceğini söyledi.KSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Eryılmaz da, Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ayakkabıcılık bölümünü okuyan öğrencilere nitelikli usta öğreticiler aracılığıyla dersler verilmesi gerektiğini, öğrencilerin sektörü sahiplenmesi için yapılacak çalışmaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda sektör sanayicileri ile sektörün sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıya, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Eryılmaz, KSO Meclis Üyesi Kemal Özarpa, KSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Hasan Hüseyin Özkağnıcı ve meslek komitesi üyeleri ile Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nevzat Kara, Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Batı, Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsa Sade katıldı. - KONYA