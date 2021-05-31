Üye Girişi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu büyüme verileri değerlendirmesi - Son Dakika

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu büyüme verileri değerlendirmesi

31.05.2021 15:51
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu büyüme verileri değerlendirmesi, System.String[]

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyüme oranını değerlendirdi, "Pandemiye rağmen ekonomideki büyümeyle 2021'e güçlü bir başlangıç yaptık" dedi

TÜİK tarafından açıklanan büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, pandemi koşullarına rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Zeytinoğlu,"2021 yılına yüzde 7'lik büyümeyle güçlü bir başlangıç yaptık. Pandemi koşullarında, dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen ülkemizin büyümesini sürdürdüğünü ve yüzde 7'lik oranın 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ayrıca bu performansımızla verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında ilk çeyrekte en fazla büyüyen ülke olduk" dedi.

ÇİFT HANELİ RAKAMLAR

Başkan Zeytinoğlu, yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinin de devreye girecek olmasıyla çift haneli büyüme oranlarıyla devam edileceğini beklediklerini söyleyerek, "İkinci çeyrekte yüzde 15-20 oranında bir büyüme yakalayacağımızı ancak bunun baz etkisiyle de olacağını biliyoruz. Önemli olan yabancı sermaye çekebiliyor olmamız. Gerekli reformların yapılarak yabancı sermaye yatırımının daha da hızlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ

2021 yılı ilk çeyrek büyümesine her sektörden pozitif katkı geldiğini söyleyen Başkan Zeytinoğlu, özellikle imalat sanayinin katkısına dikkat çekerek, "Bizim en fazla üzerinde durduğumuz ekonominin lokomotifi olan sanayi sektörünün büyümeye katkısı yüzde 11.7, imalat sanayinin katkısı ise yüzde 12.2 oldu. Ekonomik büyüme içerisinde sanayinin güçlü katkısını memnuniyet verici buluyoruz. Büyümeye, tarımdan yüzde 7.5, inşaattan yüzde 2.9, hizmetler sektöründen ilk çeyrekte açılmanın da etkisiyle yüzde 5.9'luk katkı geldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

İHRACATTA REKORLA DEVAM EDİYORUZ

2021'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre; mal ve hizmet ihracatının yüzde 3.3 arttığını, ithalatın ise yüzde 1.1 gerilediğini söyleyen Başkan Zeytinoğlu, "Bu yıl ihracatta, gemi hat kısıtlamaları ve konteyner bulmakta yaşanan sıkıntılara rağmen rekorlarla devam ediyoruz. Arzumuz önümüzdeki aylarda da ihracattaki yüksek seviyelerin devam etmesi ve büyümeye katkısının artması yönünde" dedi.

ÜLKEMİZ İÇİN DEĞERLİ

"Hane halkı tüketiminde yüzde 7.4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yani yatırımlarda da yüzde 11.4'lük artış olduğunu görüyoruz" diyen Başkan Zeytinoğlu, "Hane halkı tüketiminde de dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20.5 artış olduğunu görüyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda ise makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 30.5'lik artış bizleri memnun etmiştir. Yatırımların artıyor olmasının ülkemiz için çok önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz" diyerek açıklamasına son verdi.

AYHAN ZEYTİNOĞLU- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yüzde 7'lik büyümenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu büyüme verileri değerlendirmesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Ankara Barosu, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam hakkında suç duyurusunda bulundu Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı

Son Dakika Haberleri
16:37 Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
16:27 Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar
16:19 Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı
15:55 Süper Lig'e çıkan Altay, Arda Turan'ı istiyor! Kaptan, yeşil ışık yaktı
15:48 Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
15:47 Kimliğini kaybeden terlikçi kadının başına gelmeyen kalmadı! 18 milyonluk vurgun yapan çete lideri olmaktan yargılanıyor
15:35 Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü
15:22 NBA yıldızı takımının amblemine basarak taraftarı kışkırttı! Pet şişe atan taraftar tutuklandı
15:00 İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde
Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü Evinin camını silen genç kadın dengesini kaybedince dördüncü kattan beton zemine düştü         
16:38
Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar Çılgın Sedat, engelli çocuğuna rehabilitasyon merkezinde yapılanları anlattı: Kafasına vura vura terapi yaptılar         
16:27
Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile tatile çıktı         
16:20
Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti Virajı alamayan araç 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti         
15:49
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi         
15:13
İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde         
15:00
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi         
23:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 16:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu büyüme verileri değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement