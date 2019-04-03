KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, "Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1.03 artışla yıllık yüzde 19.71'e, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 1.58 artışla yıllık yüzde 29.64'e yükseldi. Biz mart ayında enflasyonun gerileyeceğini bekliyorduk. Ancak martın son haftalarında kurda yaşanan yüzde 5-6 civarındaki artışın enflasyonun az da olsa yükselmesine neden olduğunu görüyoruz." dedi.

Zeytinoğlu, "Biz sanayicileri asıl etkileyen ÜFE tarafında enerji maliyetlerindeki artışın etkisi dikkat çekiyor.Enerjide gerçekleşen aylık yüzde 3.10 ve yıllık yüzde 44.23'lük artışlar ÜFE'deki genel artışların çok üzerinde. TÜFE'de ise gıda fiyatlarındaki artışın belirleyici olduğunu görüyoruz. Mart ayında gıda enflasyonu yıllık yüzde 29.77 ile en fazla artış gerçekleşen kalem oldu." dedi.