Son Dakika Haberleri: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi

12 dakika önce

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarında mart ayında gerileme beklediklerini, ancak son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışın enflasyonun az da olsa artmasına neden olduğunu söyledi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi, System.String[]

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, "Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1.03 artışla yıllık yüzde 19.71'e, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise aylık yüzde 1.58 artışla yıllık yüzde 29.64'e yükseldi. Biz mart ayında enflasyonun gerileyeceğini bekliyorduk. Ancak martın son haftalarında kurda yaşanan yüzde 5-6 civarındaki artışın enflasyonun az da olsa yükselmesine neden olduğunu görüyoruz." dedi.

Zeytinoğlu, "Biz sanayicileri asıl etkileyen ÜFE tarafında enerji maliyetlerindeki artışın etkisi dikkat çekiyor.Enerjide gerçekleşen aylık yüzde 3.10 ve yıllık yüzde 44.23'lük artışlar ÜFE'deki genel artışların çok üzerinde. TÜFE'de ise gıda fiyatlarındaki artışın belirleyici olduğunu görüyoruz. Mart ayında gıda enflasyonu yıllık yüzde 29.77 ile en fazla artış gerçekleşen kalem oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Piyasaların Merakla Beklediği Enflasyon Rakamları Açıklandı Mart'ta Zam Şampiyonu Çarliston Biber Oldu Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Enflasyon Oranlarını Değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]