Son Dakika Haberleri: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi
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KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

9 dakika önce

Kocaeli'de ise yüzde 70 ile geçen yıla göre 1,5 puan gerilerken, geçen aya göre 0,5 puan arttı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi, System.String[]

Temmuz ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Temmuz ayında ilimiz kapasite kullanım oranlarının Türkiye genelinden ayrıştığını görüyoruz. Kocaeli kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre az da olsa artış oldu. Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 54'ü de kapasite kullanım oranlarında geçen aya göre artış bildirdi." dedi. Zeytinoğlu; Kimya, makine, plastik ve kauçuk sektörlerinde kapasite kullanımları ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini ifade ederek kapasite kullanım oranlarının ilk altı aylık ortalamalarının geçmiş yılların gerisinde olduğunu belirtti.

Kocaeli firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerini de açıklayan Zeytinoğlu, "Kocaeli genelinde sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 18'i temmuz ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, yüzde 33'ü siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 49'unda ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 19'u dış piyasa siparişlerinin arttığını, yüzde 61'i sipariş miktarında bir değişme olmadığını, yüzde 20'si ise azaldığını ifade etmişlerdir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:01 Kaynak: Bültenler
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