KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi - Son Dakika

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

6 saat önce

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki yükseliş sebebiyle aralık ayında da cari dengede açık görülebileceğini ancak 2019 yılının cari fazla ile tamamlanacağını beklediklerini bildirdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi, System.String[]

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki yükseliş sebebiyle aralık ayında da cari dengede açık görülebileceğini ancak 2019 yılının cari fazla ile tamamlanacağını beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari işlemler dengesinin kademeli azalışla fazla vermeye devam ettiğini vurgulayan Zeytinoğlu, temmuz-ekim döneminde fazla veren cari işlemler hesabının, kasım ayı itibarıyla açık yönüne döndüğünü gördüklerini belirtti.

Zeytinoğlu, kasım ayında cari dengenin 520 milyon dolar açık verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda yıllık cari fazla kasım ayı itibarıyla 4 milyar 284 milyon dolardan 2 milyar 725 milyon dolara geriledi. Kasım ayında cari açık verilmesinde artan dış ticaret açığı ve mevsimsel olarak zayıflayan turizm gelirleri etkili oldu. Dış ticaret açığında yükselişler başladı. Dış ticaret dengesi kasım ayında 1 milyar 111 milyon dolar açık verdi. Bu kalem 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla vermişti. Bununla birlikte, turizm katkısında da mevsimsel olarak azalmalar var. Hizmetler dengesi kaynaklı net gelirler kasım ayında 1 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığındaki yükseliş sebebiyle aralık ayında da cari denge açık görülebileceğini ancak 2019 yılını cari fazla ile tamamlayacağımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, kasım ayında doğrudan yatırımlarda 236 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 50 milyon dolar net giriş olduğunu aktardı.

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

55 gündür aranan yaşlı adam, dağlık alanda ölü bulundu
Son dakika: 2019 Kasım ayında cari denge 518 milyon dolar açık verdi Çobanların bulduğu cep telefonu, aranan adamın cesedine götürdü İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek

Son Dakika Haberleri
21:18 Bilecik'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:18 BM'den İran'a "ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı" çağrısı - Son Dakika
21:16 Galapagos Adaları'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
21:14 Adana'da kafede cinayet - Son Dakika
21:13 FİLENİN SULTANLARI'NA COŞKULU KARŞILAMA - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 21:19:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]