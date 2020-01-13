KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dış ticaret açığındaki yükseliş sebebiyle aralık ayında da cari dengede açık görülebileceğini ancak 2019 yılının cari fazla ile tamamlanacağını beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yıllık cari işlemler dengesinin kademeli azalışla fazla vermeye devam ettiğini vurgulayan Zeytinoğlu, temmuz-ekim döneminde fazla veren cari işlemler hesabının, kasım ayı itibarıyla açık yönüne döndüğünü gördüklerini belirtti.

Zeytinoğlu, kasım ayında cari dengenin 520 milyon dolar açık verdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda yıllık cari fazla kasım ayı itibarıyla 4 milyar 284 milyon dolardan 2 milyar 725 milyon dolara geriledi. Kasım ayında cari açık verilmesinde artan dış ticaret açığı ve mevsimsel olarak zayıflayan turizm gelirleri etkili oldu. Dış ticaret açığında yükselişler başladı. Dış ticaret dengesi kasım ayında 1 milyar 111 milyon dolar açık verdi. Bu kalem 2018 yılının kasım ayında 412 milyon dolar fazla vermişti. Bununla birlikte, turizm katkısında da mevsimsel olarak azalmalar var. Hizmetler dengesi kaynaklı net gelirler kasım ayında 1 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığındaki yükseliş sebebiyle aralık ayında da cari denge açık görülebileceğini ancak 2019 yılını cari fazla ile tamamlayacağımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, kasım ayında doğrudan yatırımlarda 236 milyon dolar, portföy yatırımlarında 2 milyar 50 milyon dolar net giriş olduğunu aktardı.