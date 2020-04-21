KSO Başkanı Kütükcü: "Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri desteklenmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Kütükcü: 'Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri desteklenmeli' - Son Dakika Ekonomi

KSO Başkanı Kütükcü: "Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri desteklenmeli"

6 saat önce

Konya Sanayi Odası (KSO'nın geçtiğimiz ay korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle ertelenen Mart ayı meclis toplantısı ile Nisan ayı meclis toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi.

KSO Başkanı Kütükcü:

Konya Sanayi Odası (KSO'nın geçtiğimiz ay korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle ertelenen Mart ayı meclis toplantısı ile Nisan ayı meclis toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi. Toplantıda söz alan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, meclis üyelerine bu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya sanayimizde Türkiye ortalamasının çok altında bir kapasite düşüşü var. Bu bizim için çok kıymetli. Şehrimizde firmalarımız tedbirlere azami ölçüde dikkat ederek, üretimlerine devam ediyor. Böyle bir dönemde istihdamı koruyarak üretime devam etmek ve finansı iyi yönetmek çok önemli. Bu noktada sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri istisnasız desteklenmeli" şeklinde konuştu.


KSO'dan üç ayrı rapor


Konuşmasında Konya Sanayi Odası olarak korona virüs salgınının ülkede görüldüğü ilk günden bu yana süreci çok yakından takip ettiklerini anlatan Kütükcü, gerek Konya Sanayi Odası'nda gerek Konya OSB'de tüm tedbirlerin eksiksiz alındığını ifade etti. Kütükcü, oda olarak KSO Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Pandemi Kurulu oluşturduklarını ve sanayicilerin bu süreçteki taleplerinin Pandemi Kurulu vasıtasıyla ilgili kurumlara iletildiğini kaydetti. Kütükcü, "Şu ana kadar sanayicilerimizden gelen talepleri içeren iki ayrı rapor hazırlayarak TOBB ve bakanlıklarımıza ilettik. Bu raporlarda yer alan Kısa Çalışma Ödeneğinin şartlarının kolaylaştırılarak hayata geçirilmesi, nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin ertelenmesi, KGF desteklerinin artırılması, GEKAP beyanname sürelerinin uzatılması, muhtasar, KDV ve SGK ödemelerinin ertelenmesi gibi pek çok talebimiz kabul edildi. Ayrıca üretimin devam etmesi için sanayicilerimizin yeni taleplerini içeren üçüncü raporumuzu da üst kuruluşumuz TOBB'a gönderdik. Takibini yapacağız" şeklinde konuştu.


KSO aidatları erteledi, Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL bağış yapıldı


Konya Sanayi Odası olarak 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL bağışta bulunduklarını da aktaran Kütükcü, ayrıca KSO üyelerinin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık üyelik aidatı ve munzam aidatların gecikme zammı ve faiz tahakkuk ettirilmeksizin Ekim ayına ertelendiğini hatırlattı.


Tekstil Meslek Komitesi maske üretimine devam ediyor


Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak bu süreçte maske üretimi ve işletmelerin maske teminine yönelik çalışmalar da yürüttüklerini söyledi. Konya Sanayi Odası'nın tekstil meslek komitesinin maske üretimi konusunda sahada aktif olarak çalıştığını, şu ana kadar komitede yer alan firmalar tarafından 1.5 milyonun üzerinde maskenin üretildiğini kaydetti. Başkan Memiş Kütükcü, tüm dünyada etkisini devam ettiren Covit-19 salgının ekonomik aktiviteleri ve çalışma hayatını bir süre daha etkilemeye devam edeceğini, ancak bu sürecin ne kadar devam edeceği ve etkilerinin nasıl olabileceği yönünde çalışmalar yapılmasının kritik önemde olduğunu ifade ederek, "Konya Sanayi Odası olarak şu anda salgın sürecinin ne kadar devam edeceği, çalışma hayatını ve ekonomik aktiviteler üzerindeki etkisinin neler olabileceği yönünde farklı senaryo çalışmaları yürütüyoruz. Bu süreçten işletmelerimizi en az hasarla çıkarmak zorundayız. Bu noktada panik yapmadan kararlar almak, nakit akışını ve finansmanı doğru yönetmek çok kıymetli. Bu anlamda Oda olarak, önümüzdeki günlerde işverenlerimize yönelik yeni bir eğitim süreci başlatacağız" diye konuştu.


"Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiyem"


Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, yatırımların devam ettiği 5. kısımda da OSB Bölge Müdürlüğünün öncelikli yatırımlarının aralıksız sürdüğünün altını çizen Kütükcü, bu dönemde Türkiye'nin tüm tedbirleri eksiksiz alarak üretime devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin bu dönemde tüm tedbirleri alarak üretim hayatına devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerek ekonomik tedbirler gerekse çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik hijyen tedbirleri eksiksiz olarak alınmalı. İşletmelerimize bu yönde sürekli olarak bilgilendirmeler yapıyoruz. Onun için diyoruz ki, Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem" dedi. - KONYA

Konya Sanayi Odası, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:09 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı 373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Beşiktaş'ta Loris Karius defteri kapandı! Beşiktaş'ta Loris Karius defteri kapandı!         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 21:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KSO Başkanı Kütükcü: "Sektör ayrımı gözetmeksizin, tüm imalat sanayi sektörleri desteklenmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]