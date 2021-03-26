KSO Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayı imalat sanayisi kapasite kullanım oranı seviyesini olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

KSO olarak her ay düzenli olarak açıkladıkları imalat sanayinde kapasite kullanım oranının mart ayında, yüzde 70,7 ile geçen aya göre 0,3 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2,1 puan artığını aktaran Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından yüzde 74,7 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranının ise geçen aya göre 0,2 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan gerilediğini hatırlattı.

Geçen yıl, salgının ilk etkilerinin mart ayı verilerine az da olsa yansıdığına işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan kaynaklı baz etkisi Kocaeli verilerinde görüldü. Kapasite kullanım oranlarında önümüzdeki birkaç ay daha geçen yıl salgın etkisiyle düşük oranlar çıkmasından kaynaklı artışlar görülecektir. Aynı zamanda mart ayında ilimizde gerçekleşen yüzde 70,7 seviyesi geçmiş yılların potansiyelinin yakalandığını gösteriyor. Şu anda firmalarımızın konteyner sıkıntısı sebebiyle duruşlar yaşadığını da biliyoruz. Buna rağmen kapasite kullanım oranlarındaki bu seviyeyi olumlu değerlendiriyoruz."

Yaptıkları anket verilerine değinen Zeytinoğlu, "Mart ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, nisan ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda firmaların yüzde 19'u nisan ayında iç siparişlerinin artığını belirtilirken, yüzde 18'i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 63'ünde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 20'si dış siparişlerinin nisan ayında artığını belirtirken, yüzde 14'ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 66'sında alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.