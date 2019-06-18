KSO Başkanı Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamları ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Geçen yılın mayıs ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 10.5 artarken, ithalat yüzde 31.3 geriledi.

Kocaeli ihracatından sevindiren rakamların gelmeye devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, "İlimiz ihracat artışının mayıs ayında da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Mayıs'ta Türkiye ihracatının yüzde 16.5'u ilimizden gerçekleşti. Mayıs ayında ihracatımıza en büyük katkı ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, elektrik ve elektronik sanayinden geldi. İlk beş aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 7 oranında arttırdık. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz." dedi.

-TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4, mart ayına göre yüzde 1 geriledi.

Sanayi üretim endeksi verilerini de değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayındaki gerilemenin geçici olmasını temenni ederek, "Sanayi üretiminde iyileşme beklediğimiz bir dönemde gerileme oldu. Bu gerilemede imalat sanayi sektöründe yüzde 4.2, ara malı üretimindeki yüzde 8.5, sermaye malı üretimindeki yüzde 7.6'lık daralmanın etkilerini görüyoruz. Üretimde ocak ayından itibaren aylık bazda kademeli artışlar görüyorduk. Bu ay hem aylık hem yıllık bazda yaşanan daralmanın geçici olmasını temenni ediyoruz." dedi. Önümüzdeki dönem sanayi üretim endeksinde iyileşme bekliyoruz diyen Zeytinoğlu, "Mayıs ayında tarihi rekor seviyede gerçekleşen ihracat buna işaret." dedi

Yüksek teknoloji ürünlerdeki yıllık yüzde 9.8'lik artışa dikkat çeken Zeytinoğlu, "Nisan ayında üretimdeki daralmaya karşın yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 9.8'lik artış bizi mutlu eden bir gelişme." dedi.