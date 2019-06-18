Son Dakika Haberleri: KSO Başkanı Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamları ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
Son Dakika Güncel Haber

KSO Başkanı Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamları ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

13 dakika önce

Kocaeli Gümrüklerine göre, mayıs ayında Kocaeli'den yapılan ihracat 2.6 milyar dolar, ithalat ise 3.4 milyar dolar oldu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamları ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi, System.String[]

Geçen yılın mayıs ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 10.5 artarken, ithalat yüzde 31.3 geriledi.

Kocaeli ihracatından sevindiren rakamların gelmeye devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, "İlimiz ihracat artışının mayıs ayında da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Mayıs'ta Türkiye ihracatının yüzde 16.5'u ilimizden gerçekleşti. Mayıs ayında ihracatımıza en büyük katkı ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, elektrik ve elektronik sanayinden geldi. İlk beş aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 7 oranında arttırdık. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz." dedi.

-TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4, mart ayına göre yüzde 1 geriledi.

Sanayi üretim endeksi verilerini de değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayındaki gerilemenin geçici olmasını temenni ederek, "Sanayi üretiminde iyileşme beklediğimiz bir dönemde gerileme oldu. Bu gerilemede imalat sanayi sektöründe yüzde 4.2, ara malı üretimindeki yüzde 8.5, sermaye malı üretimindeki yüzde 7.6'lık daralmanın etkilerini görüyoruz. Üretimde ocak ayından itibaren aylık bazda kademeli artışlar görüyorduk. Bu ay hem aylık hem yıllık bazda yaşanan daralmanın geçici olmasını temenni ediyoruz." dedi. Önümüzdeki dönem sanayi üretim endeksinde iyileşme bekliyoruz diyen Zeytinoğlu, "Mayıs ayında tarihi rekor seviyede gerçekleşen ihracat buna işaret." dedi

Yüksek teknoloji ürünlerdeki yıllık yüzde 9.8'lik artışa dikkat çeken Zeytinoğlu, "Nisan ayında üretimdeki daralmaya karşın yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 9.8'lik artış bizi mutlu eden bir gelişme." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:05 Kaynak: Bültenler
İhracat, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mayıs'ta bütçe 12,1 milyar lira açık verdi Sanayi üretimi Nisan'da yüzde 4 azaldı Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KSO Başkanı Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamları ve sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]