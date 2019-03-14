KSO Başkanı Zeytinoğlu Kocaeli Dış Ticaretini Değerlendirdi

Geçen yılın şubat ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 5.5 artarken, ithalat yüzde 30.1 oranında geriledi.

Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "İlimizden gerçekleşen 2.4 milyar dolar ihracat ile yine İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan il olduk. Ve Türkiye ihracatına yüzde 17.6 katkı sağladık." dedi. Kocaeli Gümrüklerinden yapılan revizyon ile ocak ayında da ihracatın yüzde 17.5 oranında artmış olduğu bilgisini aktaran Zeytinoğlu, "Kocaeli Gümrüklerinden son aldığımız rakamlara göre ilimizden ilk iki ayda toplam 4.7 milyar dolar ihracat yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminin yüzde 11.1 üzerinde. Bu yıl da ilimizin ihracata hızlı başladığını memnuniyetle görüyoruz. Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz." dedi.

-TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Sanayi üretim endeksi verisini de değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ocak ayında sanayi üretiminin taban yaptığını, aylık bazda toparlanmanın olduğunu söyleyerek, "Sanayiciler olarak en fazla üzerinde durduğumuz sanayi üretim ve imalat sanayi rakamları. Ocak ayında sanayi üretimindeki yıllık bazdaki gerilemeye rağmen bir önceki aya göre sınırlı da olsa toparlanma olduğunu görüyoruz. Aylık bazda gerçekleşen yüzde 1'lik artışı önemli buluyoruz. Aylık bazdaki bu artışın faizler ve enflasyondaki gerilemeyle örtüştüğü kanaatindeyiz." dedi.

Ana sanayi grupları içerisinde ocak ayında yıllık olarak imalat sanayideki yüzde 7.5, ara mallarındaki yüzde 10.9, sermaye mallarındaki yüzde 8.1'lik gerilemenin dikkat çekici olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Sanayi üretim endeksi verilerinin aylık olarak detaylarına baktığımızda ise imalat sanayiden yüzde 1.1, enerjiden yüzde 1.4, ara malından yüzde 2.2 katkı geldiğini görüyoruz. İhracatımızdaki gelişmeler ve iç talepteki artışla birlikte aylık bazda sanayi üretiminde de artışların devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.