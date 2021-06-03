KSO Başkanı Zeytinoğlu, maliyet artışına dikkat çekti - Son Dakika

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 0.89 artışla yıllık yüzde 16.59'a geriledi. TÜFE'deki gerilemenin, geçen yılın mayıs ayında yüksek çıkmasından kaynaklanan baz etkisiyle olduğunu düşünüyoruz. ÜFE ise mayısta aylık yüzde 3.92 artarak yıllık yüzde 38.33'e yükseldi. Burada da döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi. ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın açılarak, farkın 21.74 puana çıktığını belirten Zeytinoğlu, ÜFE'de gerçekleşen hızlı artışlar ve hizmet sektörünün açılmasıyla oluşabilecek talep artışlarının haziran enflasyonuna yansımalarının görülebileceğini söyledi.

DÖVİZ KURU VE HAMMADDE FİYATLARI

Döviz kurlarındaki yükseliş ve hammadde fiyat artışlarının maliyet enflasyonu uyardığını ve bunun ÜFE'ye hızlı bir şekilde yansıdığını söyleyen Zeytinoğlu, "ÜFE alt kalemlerinde ana sanayi grupları yıllık değişimlerine baktığımızda,en yüksek artışın yüzde 47.72 ile ara mallarında olduğunu görüyoruz.Bununla birlikte, imalat sanayinde yüzde 41.27 ve enerjide yıllık yüzde 43.33 olarak gerçekleşen artışlar, ÜFE ortalamasının üzerinde. Sanayi sektöründeki bu artışlar, üreticilerimizi maliyet baskısı nedeniyle zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor" dedi.