KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem Türkiye'de hem de Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarında toparlanma olduğunu memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem Türkiye'de hem de Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarında toparlanma olduğunu memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, imalat sanayisi genelinde mayıs ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Hem Türkiye'de hem de Kocaeli'de kapasite kullanım oranlarında toparlanma olduğunu memnuniyetle gördüklerini aktaran Zeytinoğlu, "Mayısta bir önceki aya göre artışlar Türkiye genelinde 1,0 puan olurken, ilimizde 6 puan ile daha hızlı bir ivmeyle gerçekleşti. Burada ilimizin ana sektörlerinden koronavirüs salgını sebebiyle nisan ayında duruşa geçen otomotiv sektörünün mayıs ayında üretime başlamasının önemli etkisini görüyoruz. Yine ilimizin öncü sektörlerinden kimya sanayinin kapasite kullanım oranı da mayıs ayında yüzde 76 seviyesine yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, mayıs ayı verilerinin, bu ayla ilgili bekledikleri toparlanmayı gösterdiğini kaydederek, "Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 9'u duruşta olduklarını bildirdi. Nisan ayında duruşta olan firmalarımızın oranı yüzde 24 idi. Bununla birlikte firmalarımızın yüzde 63'ü kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre artığını ifade etti. Mayıs ayında kapasite kullanımındaki bu toparlanmanın hem üretime hem ihracata yansıyacağını bekliyoruz. Önümüzdeki aylarda bu iyileşmelerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 379,8 liradan işlem görüyor Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi         
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?         
21:46
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu         
21:41
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı         
21:34
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu         
21:24
Ağrı'da seçim zamanı camilerde Ağrı'da seçim zamanı camilerde "dombra" çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi         
21:01
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı         
20:55
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
20:35
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu         
20:25
Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım         
20:15
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti         
19:58
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı         
19:43
İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
19:32
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız         
19:15
İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı         
19:12
Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti         
19:12
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı         
19:07
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı         
18:59
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 22:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]