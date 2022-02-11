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KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

11.02.2022 15:45
KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimindeki artışa ilişkin, dördüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının öne çıkacağını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimindeki artışa ilişkin, dördüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının öne çıkacağını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçen yılın aralık ayına ilişkin açıklanan sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Sanayi üretim endeksinin, aralıkta aylık yüzde 1,6 yıllık yüzde 14,4 arttığını aktaran Zeytinoğlu, "Aralıkta gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki yükselişten, üretim artışının da devam edeceğini bekliyorduk. Bu veriyle birlikte sanayi üretimi bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 11,4'lük artış gösterdi. Buradan dördüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının öne çıkacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, ocak ayında arz kanallarından kaynaklanan sıkıntı nedeniyle sanayide yaşanan enerji kısıtlamasına değinerek, "Bu süreçte bazı firmalarımız üretimlerine ara verirken, bazıları üretimlerinde kısıtlamalara giderek kapasitelerinin altında çalıştılar. Bunun da üretim ivmesini yavaşlatabilecek bir unsur olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine de değinen Zeytinoğlu, aralık ayında cari dengenin 3 milyar 841 milyon dolar açık verdiğini, böylece 2021 yılının 14 milyar 882 milyon dolar cari açıkla tamamlandığını kaydetti.

Zeytinoğlu, yıllık cari açıkta 2020 yılına göre gerçekleşen 20,7 milyar dolarlık iyileşmede, turizm gelirlerindeki toparlanmayla hizmetler dengesi kaleminin artan katkısı ve gerileyen dış ticaret açığının etkisini gördüklerine işaret ederek, hizmet gelirlerinin ise 2020 yılında 11,5 milyar dolar katkı sağladığını, 2021 yılında bunun 25,2 milyar dolara yükseldiğini, 2020 yılında 37,9 milyar dolar olan dış ticaret açığının ise 2021 yılında 29,2 milyar dolara gerilediğini vurguladı.???????

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Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Aralık, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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