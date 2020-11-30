KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Üçüncü çeyrekte gerçekleşen büyüme yılı kurtarma şansı sağladı" - Son Dakika

KSO Başkanı Zeytinoğlu: "Üçüncü çeyrekte gerçekleşen büyüme yılı kurtarma şansı sağladı"

30.11.2020 16:07
KSO Başkanı Zeytinoğlu:

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 6,7'lik büyümenin, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatma şansı sağladığını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 6,7'lik büyümenin, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatma şansı sağladığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Pandeminin ekonomiye etkisinin en fazla hissedildiği ikinci çeyrekte ekonomide ciddi oranda küçülme yaşandığını hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrek ise pandemi kaynaklı kısıtlamaların normalleştiği bir dönemdi. Sağlanan desteklerle kredi hacmindeki artış, dayanıklı tüketim harcamalarındaki genişleme ve sanayi üretiminin katkısıyla ekonomimiz üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü. Ekim ayında rekor bir ihracat gerçekleştirdik. Kasım ayında da 17 milyar doların üzerinde bir ihracat bekliyoruz. Pandemi nedeniyle kısıtlamalardan dolayı aralık ayında ihracat performansımız düşebilir. Bu nedenle ve ayrıca baz etkisi nedeniyle yılın son çeyreğinde bu denli güçlü bir büyüme beklemiyoruz ama yüzde 1-2 aralığında pozitif bir büyüme gelebileceğini öngörüyoruz. Üçüncü çeyrekte gerçekleşen yüzde 6,7'lik büyüme, yılı kurtarma şansı sağladı."

Zeytinoğlu, 2018 yılının ağustos ayından itibaren zayıf seyreden otomobil talebinin bu yılın üçüncü çeyreğinde canlandığına işaret ederek, "GSYH verilerinin detaylarına baktığımızda yerleşik hane halkı tüketiminin yüzde 9,2 artığını görüyoruz. Kredi hacmindeki genişleme ve faizlerin düşük olması, iki yıldır yerinde sayan otomobile yönelik talebi artırdı. Diğer taraftan yine düşük faizli kredi imkanıyla konut talebinde artış, inşaat sektörünün canlanmasına katkı verdi." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, yüzde 8 artan sanayi üretimine ilişkin ise "En fazla üzerinde durduğumuz veri olan sanayi sektörü üretimi yüzde 8, imalat sanayi üretimi yüzde 9,3 artış gösterdi. İkinci çeyrekte duruşta olan firmalarımızın üçüncü çeyrekte hemen hemen tamamının çalıştıklarını biliyoruz. Sağlanan desteklerle üçüncü çeyrekte gayri safi sabit sermaye oluşumu, yani yatırımların da yüzde 22,5 artığını görüyoruz. Özellikle makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 23,5'lik büyüme bizleri memnun etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ihracatının büyük oranda yapıldığı Avrupa ülkelerinde salgının etkisinin hala devam ettiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, üçüncü çeyrekte mal ve hizmet ihracatında yüzde 22,4'lük bir azalışın görüldüğünü, döviz gelirleri bakımından büyük önem taşıyan turizm sektörünün katkısı yetersiz kaldığını, diğer taraftan ihracatın büyük çoğunluğunun gerçekleştirildiği Avrupa ülkelerinin de pandeminin etkisinden kurtulamadığını, çeyrek bazda iyileşme olmakla birlikte mal ve hizmet ihracatından büyümeye bir katkı gelmediğini kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Yönetim Kurulu, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu: 'Üçüncü çeyrekte gerçekleşen büyüme yılı kurtarma şansı sağladı' - Son Dakika Ekonomi


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