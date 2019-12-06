Son Dakika Haberleri: KSO'da sanayicilere ivme finansman paketi anlatıldı
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KSO'da sanayicilere ivme finansman paketi anlatıldı

6 saat önce

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Vakıfbank tarafından, istihdamın artırılması ve ithalatın azaltılmasına yönelik toplantı düzenlendi.

KSO'da sanayicilere ivme finansman paketi anlatıldı, System.String[]

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Vakıfbank tarafından, istihdamın artırılması ve ithalatın azaltılmasına yönelik toplantı düzenlendi.


İvme Finansman Paketi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi konularının da incelendiği toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde başlayan ekonomik daralma sürecinin bu yılın üçüncü çeyreği ile pozitife döndüğünü ve üçüncü çeyrek büyüme rakamının 0,9 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bu büyümenin memnuniyet verici olduğunu ve daha sürdürülebilir hale getirilebilmesi için üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kütükcü, "Türkiye şu anda İtalya'dan Çin'e kadar bölgenin en büyük sanayi ülkesi. Bu üretim gücümüzü korumamız, bunu artırarak güçlendirmemiz ülkemizin geleceği açısından son derece kıymetli. Çünkü biz üretimle büyüyen bir ülke olmalıyız. Buna yönelik de alınan tedbirler, uygulanan projeler var. İvme Finansman Paketi ve İstihdam Odaklı İşletme Kredisi de bu anlamda son derece önemli" dedi.


Kütükcü'den kamu bankalarına teşekkür


Geçtiğimiz yıl ekonomik açıdan yaşanan zorlu süreçte, kamu bankalarının sanayicilerin yanında olduğunu belirten Kütükcü şunları söyledi: "Faizlerin yükselmesi ve kurun ani ataklar yapması ile oluşan zorlu süreçte devletimiz, kamu bankalarımız, farklı projeler ile sanayicilerimizin ve üreticimizin yanında olmaya çalıştılar. Özel bankaların kredi kullandırmakta imtina ettiği dönemlerde, kamu bankalarımız inisiyatif alarak, sanayicilerimizin yanında oldular. Desteklerin sanayicimize ulaştırılmasında etkin rol aldılar. Bu etkin ve olumlu pozisyonu için kamu bankalarımıza teşekkür ediyorum."


Krediler, istihdamı artıracak, ithalat bağımlılığını düşürecek


Vakıfbank KOBİ Bankacılığı Ürün Geliştirme ve Yönetimi Müdürü Kerem Can Gökkütük ise, İvme Finansman Paketi'nin imalat sanayini desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi. Kredi hazırlanırken, hedef sektörlerin, ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat geliri yüksek sektörler olmasının amaçlandığını aktaran Gökkütük, "İşletmelerimize bu kredi ile 150 milyon TL'ye kadar 2 yıla varan ödemesiz dönem ve 10 yıla varan vade seçeneği sunuyoruz" dedi.


İstihdam Odaklı İşletme Kredisinin de, emek yoğun sektörleri desteklemek ve işsizliği azaltmak için hayata geçirildiğini bildiren Gökkütük, "Burada kredi tutarı firmanın faaliyet alanına göre ve istihdam edilecek kişi başına göre belirleniyor. İmalat sanayinde isteyen işletmelerimize, ilave istihdam edilecek kişi başına 200 bin liraya kadar kredi veriyoruz. 1 yıla kadar ödemesiz dönem imkanı bulunan bu kredi paketimizde, 60 ay vade seçeneği de bulunuyor " ifadelerini kullandı. - KONYA

Vakıflar Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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