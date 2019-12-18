Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen ülkemiz, ihracatını artırmayı başaran ülkeler arasında yer aldı." dedi.

Zeytinoğlu, KSO'nun aralık ayı meclis toplantısında 2019 yılındaki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Çin'e yönelik ticaret savaşlarının devam etmesi, Brexit belirsizliği ve AB ekonomisindeki durgunluğun 2019'da küresel ekonominin yavaşlamasına neden olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, "Türkiye cephesinde ise ilk çeyrekte ülkemizde yerel seçimlerin olması, tekrarlanan İstanbul seçiminin ikinci çeyreğe denk gelmesi, S-400 ile ilgili problemler, sınırlarımızdaki güvenlik sorunları 2019 yılı gündemimizde yer tutan gelişmelerdi." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, 2019'da dünya ekonomisi ve ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, ihracatın ekonomiyi güçlü bir şekilde desteklediğini vurgulayarak, "Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen ülkemiz, ihracatını artırmayı başaran ülkeler arasında yer aldı. İthalatın da gerilemesi sonucu dış ticaret açığındaki gerileme ve bu yıl rekor seviyede gerçekleşen turizm gelirlerinin de katkısıyla yıllık cari denge uzun zaman sonra fazla verdi." şeklinde konuştu.

Yılın son aylarına girerken ülke ekonomisindeki sıkıntılı durumunun yavaş yavaş iyileştiğini gördüklerini aktaran Zeytinoğlu, üçüncü çeyrekte yaşanan ekonomik büyümenin bunu teyit ettiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, 2020'nin dünya ekonomisi ve ticaretinde yaşanan belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin ortadan kalkacağı, siyasi iklimin de ılımlı geçeceği bir yıl olmasını diledi.

KSO'nun 2020 İş Programı açıklandı

Toplantıda KSO'nun 2020 İş Programı'nı da açıklayan Zeytinoğlu, programı 5 ana strateji doğrultusunda, somut hedeflerle takip etmeye çalışacaklarını vurguladı.

Gelecek yıl üyelerine Ar-Ge, inovasyon, tasarım geliştirme ve dijital dönüşüm konularında destek olarak, Kocaeli sanayisini katma değer yaratan sanayiye dönüştürebilmeyi amaçladıklarını kaydeden Zeytinoğlu, bölgedeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısını ve Ar-Ge projelerinden alınan destek miktarını arttırmanın da hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Zeytinoğlu, dijital check-up, inovasyon ve arabuluculuk gibi yeni uzman danışmanlık kadrolarını da bünyelerine dahil etmeyi planladıklarını, bunun yanında oda olarak kümelenme konusunda başlattıkları girişimleri bu dönemde daha somut projelerle sürdürmek istediklerine değindi.