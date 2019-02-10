Son Dakika Haberleri: Kso'dan En Fazla Kadın İstihdam Eden Sanayicilere Plaket

Kso'dan En Fazla Kadın İstihdam Eden Sanayicilere Plaket

1 saat önce

Konya Sanayi Odası ve Konya AB Bilgi Merkezi tarafından, "İŞ'te Kadınlar" panelinde en çok kadın istihdam eden sanayicilere plaket verildi.

Kso'dan En Fazla Kadın İstihdam Eden Sanayicilere Plaket, System.String[]
Konya Sanayi Odası ve Konya AB Bilgi Merkezi tarafından, "İŞ'te Kadınlar" panelinde en çok kadın istihdam eden sanayicilere plaket verildi.

Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteğiyle gerçekleştirilen panelin açılışında, Türkiye'nin ve Konya'nın kadın istihdamında eskiye oranla daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Kadın istihdamın son 10 yılda yüzde 23'ten 35'e çıktığını dile getiren Tekelioğlu, "İyileşme umut verici ancak yetersiz. Avrupa'da kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 50'nin üzerinde. Şu anda ülkemizde çalışma çağındaki 30 milyon kadından sadece 10 milyonu çalışma hayatında. 20 milyon kadınımız maalesef çalışma hayatının dışında. Dolayısıyla bu nüfusu hızla üretime dahil etmek zorundayız." diye konuştu.

Panelde en fazla kadın istihdam eden Konya Sanayi Odası'na üye 5 firmaya plaket takdim edildi.

Programa, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Maria Magdalini Kanellopoulou ile çok sayıda davetli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Konya Sanayi Odası, Konya, Güncel
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