KSO ile KGTÜ işbirliği protokolü imzaladı

Konya Sanayi Odası (KSO) yönetim kurulu üyeleri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini (KGTÜ) ziyaret etti. Ziyarette, KSO ile KGTÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Konya Sanayi Odası yönetim kurulu üyelerinin üniversitenin yatırımlarını yerinde incelediği ziyarette, protokolü Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır imzaladı. Protokol imza töreninde konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, üniversitelerin ihtisaslaşmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Konya Gıda ve Tarım Üniversitemiz, tarım ve gıda alanında ihtisaslaşmış, bilime ve üretime hizmet eden önemli bir üniversitemiz haline gelmiştir" dedi.



KSO yönetim kurulu üyeleriyle birlikte üniversite kampüsünü gezdiklerini ve yapılan çalışmaların son derece memnuniyet verici olduğunu belirten Kütükcü, "Üniversitemizin kampüsünü gezme ve inceleme fırsatı bulduk. Bu çalışmalar bizi gerçekten çok etkiledi. Başarılı bir yatırım olmuş. Emeği geçen herkese hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına teşekkür ediyoruz. Buradaki akademisyenlerimiz ve yetişecek olan öğrencilerimiz, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için son derece kritik hizmetler yapacaklar inşallah" ifadelerini kullandı.



İhtisaslaşma vurgusu



Sanayi sektöründe olduğu gibi üniversitelerde de ihtisaslaşmanın önemli olduğuna vurgu yapan Kütükcü, ihtisaslaşmanın kurumlara ve işletmelere büyük başarı getireceğini söyledi. Kütükcü, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz sanayiciler ihtisaslaşmayı tercih ediyoruz. Çok fazla alana dağıldığınız zaman başarı daha da zorlaşıyor. Ancak bir alana, ürüne odaklandığınız zaman bu alanda dünya çapında markalar çıkarmada daha hızlı yol alınabiliyor. Bundan dolayı üniversitelerimizin de ihtisaslaşması çok önemli. Gıda ve Tarım Üniversitemiz bunu başardı. İnşallah her üniversitemiz, kendi alanında ortaya koyduğu görüşün referans alındığı, tartışmasız kabul edildiği bir üniversite haline gelir."



"Dünyadaki birçok örnek incelenerek, bu yapı ortaya çıkarıldı"



Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır da, üniversitenin ihtiyaca yönelik bir yapıda olması için çalıştıklarını ve bu alanda dünyanın birçok yerindeki örnek üniversiteleri inceledikten sonra üniversite alt yapısının oluşturulduğunu söyledi. Çakır, "Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin kurulmasından önce 5-6 yıllık bir ön çalışma süremiz vardı. Nasıl bir üniversite kuralım ki, ihtiyaca yönelik olsun diyerek yola çıktık. Bu konuda iyi olan, dünyadaki farklı üniversitelerde incelemelerde bulunduk. Üniversiteler hangi alanlara yoğunlaşmışlar, üniversite yapılanmasını nasıl oluşturmuşlar diye baktık. Sonra da üniversitemizin yapılanmasının bu şekilde olması halinde bilim, Ar-Ge ve inovasyon anlamında modern dünya ile aynı hızda gidebileceği kanaatine vardık" dedi.



Son olarak konuşan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş de, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Üniversitenin sanayi ile bir arada projeler yürüttüğüne işaret eden Çökmüş, bilgiyi ürüne dönüştüren uluslararası üniversite misyonu ile çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.



Çökmüş, üniversite bünyesinde bulunan SARGEM, KİT-ARGEM ve Gıda Kontrol Laboratuvarlarında sektör adına önemli çalışmaların yapıldığını da sözlerine ekledi. - KONYA