KSO ve Halkbank'tan KOBİ'leri rahatlatacak protokol

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Halkbank arasında, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya ise 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" protokolü imzalandı. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, imzalanan protokolün sağladığı imkanlardan Konya Sanayi Odası'nın tüm üyelerinin faydalanabileceğini vurguladı.

KSO ve Halkbank arasında, "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" protokolü imzalandı. Protokolü Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Halkbank Konya Bölge Koordinatörü Sinan Gezenerler ve Ticari Şube Müdürü Süleyman Kayan imzaladı. İmza töreninde konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, hayata geçirilen protokolün Konyalı sanayiciler için hayırlı olmasını diledi. Kamu bankalarına bu dönemde iş dünyasının yanında oldukları için teşekkür eden Başkan Kütükcü, "Malum olduğu üzere üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi imzalanmıştı. Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da iş dünyamıza destek olmak için elini taşın altına koydu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile birlikte 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması' protokolünü hayata geçirdiler. Biz de Konya Sanayi Odası olarak, bu protokolü Halkbank Bölge Koordinatörlüğü ile imzalayarak, üyelerimizin bu imkanlardan yararlanmalarına olanak sağladık. Sanayicilerimiz için, ticari ürün alışverişlerinde tahsilat güvencesi sunan ve 18 aya kadar vade imkanı tanıyan projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve kamu bankalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kütükcü, önümüzdeki günlerde üyelerin 'Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması'ndan nasıl yararlanacakları, hangi avantajları elde edecekleri gibi bilgilendirmelerin yapılacağı, geniş katılımlı bir online toplantı düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi. - KONYA