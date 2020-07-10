KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kovid-19 salgınının ekonomi üzerine etkisinin en yoğun hissedildiği ayda gerçekleşen işsizlik oranındaki gerilemenin alınan istihdam tedbirlerinden ve iş gücüne katılımdaki gerilemeden kaynaklandığını bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

TÜİK açıklamasına göre nisan ayında işsizlik oranının aylık bazda 0,4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan gerileyerek yüzde 12,8 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un ekonomi üzerine etkilerinin en yoğun hissedildiği nisan ayında hükümetimiz tarafından mevcut istihdamı korumak amacıyla birçok tedbir alınmıştı. Bunlardan kısa çalışma ödeneği firmalarımız için en değerli olanıydı. Bu tedbirler işsizliğin artışını önlediği gibi, diğer bir yandan da iş gücüne katılımın azaldığını görüyoruz. İş gücüne katılım nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azaldı. Bunun da izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Çalışma çağındaki kişilerin ekonominin zor döneminde iş gücüne katılımla ilgili taleplerini ertelediğine işaret eden Zeytinoğlu, sektörel olarak bakıldığında istihdamda en fazla başta turizm olmak üzere hizmet sektörünün etkilendiğini belirti.

Zeytinoğlu ayrıca "Nisan ayında tarım, inşaat, sanayi ve hizmetler olmak üzere tüm sektörlerde istihdam kaybı yaşandığını görüyoruz. Nisan ayında istihdamdaki 2 milyon 585 bin kişilik azalışın 1 milyon 524 bininin hizmet sektöründen olması, bu süreçten en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini gösteriyor. Hizmet sektörünün en fazla etkilenmesi sebebiyle istihdam kayıplarının yaşanabileceğini tahmin ediyorduk." değerlendirmesinde bulundu.