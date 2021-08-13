KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olması ve hizmet gelirlerinin katkısının artmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Haziran 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Haziran ayında cari dengenin 1 milyar 127 milyon dolar açık verdiğine işaret eden Zeytinoğlu, cari dengede geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen 1,9 milyar dolarlık iyileşmede, hizmet gelirlerinin pozitif katkısının etkili olduğunu gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, geçen yıl haziran ayında hizmetler dengesi kaleminde 346 milyon dolar açık verildiğini belirterek, "Bu yıl aynı dönemde 1 milyar 511 milyon dolar katkı geldi. Aynı zamanda, dış ticaret açığında geçen yıla göre gerçekleşen 462 milyon dolarlık gerileme de bu iyileşmeye katkı sağlayan bir diğer etken oldu. ???????Cari açıkta iyileşme var. Bu gelişmelerle yıllık cari açığın haziran itibarıyla 29 milyar 679 milyon dolara gerilediğini memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllık cari açıkta bir önceki aya göre 1 milyar 947 milyon dolarlık iyileşme olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, "Temmuz ayında dış ticaret açığında yüzde 52'lik bir artış oldu. Bu temmuz verisine yansıyacaktır ancak turizm gelirlerinin geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olması ve hizmet gelirlerinin katkısının artmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.