KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksini değerlendirdi Açıklaması

"Geçen yılın şubat ayında da sanayi üretim verileri oldukça iyiydi. Bu rakamları görmeyi memnuniyet verici buluyoruz. Mart ayında da sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini bekliyoruz. Geçen yıl salgın etkisiyle düşük oranlar çıkmasından kaynaklı baz etkisiyle artışlar görülecektir."

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu , sanayi üretim endeksi şubat verilerini memnuniyet verici bulduklarını, martta da bu artışın devam etmesini beklediklerini bildirdi.

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