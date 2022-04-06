KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, Togg'u inceledi - Son Dakika
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KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, Togg'u inceledi

06.04.2022 15:32
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, Togg'u inceledi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin hayalini kurduğu yerli ve milli otomobili Togg'un dünya pazarında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin hayalini kurduğu yerli ve milli otomobili Togg'un dünya pazarında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacağına inandıklarını belirtti.

KSO yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kocaeli ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Togg'u inceleyen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'nin teknolojik dönüşümü beraberinde getiren Togg ile elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yaptığını ve bu alandaki iddiasını ortaya koyduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin hayalini kurduğu yerli ve milli otomobili Togg'un dünya pazarında, ülkeyi bir üst lige taşıyacağına inandığına işaret ederek, "Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde denendi, zorlu parkur koşullarında -40 derecede test sürüşünü başarıyla tamamladı. Gemlik'teki tesislerde ilk araç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip tesislerde, 10 yılda 5 farklı modelde toplamda 1 milyon araç üretilmesi planlanıyor. Yerli ve milli otomobilimiz tasarım noktasında Kocaeli'nin de imzasını taşıyor. Türkiye'nin dünya ile rekabet etmesini sağlayacak gözbebeğimiz Togg'un banttan inmesini heyecanla bekliyoruz."

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Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, Togg'u inceledi - Son Dakika


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