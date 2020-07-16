KSÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği - Son Dakika

KSÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mehteran eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mehteran eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

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KSÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz ve bütün şehitleri yad etmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, KSÜ rektör yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına riayet edilerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, rektörlük binası önünden başlayarak kongre merkezinde son buldu.

Rektör Can, buradaki konuşmasında, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri de minnet ve şükranla andı.

Hain FETÖ'nün, milletin silahlarıyla milletin iradesini gasp etme girişiminde milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve güvenlik güçlerinin onurlu duruşu neticesinde muvaffak olamadığını belirten Can, milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alan her türlü girişimin karşısında olduğunu ve bu hain emelleri püskürtecek kudrette olduğunu vurguladı.

KSÜ olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün resim sergisi ve konferans, 17 Temmuz'da ise mevlid-i şerif programı ve konferans düzenleyeceklerini belirten Rektör Can, programların Kovid-19 süreci kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirileceğini söyledi.

Program, Rektör Can'ın konuşmalarının ardından KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail Göktürk tarafından Yeniçeri Gülbangı'nın okunmasıyla son buldu.

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:41 Kaynak: AA

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