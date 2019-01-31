Ksü'de 4 Yıllık Yeni Programlar Açıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Göksun
Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna 4 yıllık "Medya ve İletişim Bölümü" ile "Halkla İlişkiler
ve Reklamcılık Bölümü"nün açıldığını belirtti.
Prof. Dr. Can, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 16 Ocak 2019 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitelerinin Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı" ile "Medya ve İletişim Bölümü, Medya ve İletişim Anabilim Dalı" açılmasının uygun görüldüğünü aktardı.
Bu gelişmenin kente "hayırlı" olmasını dileyen Can, Medya ve İletişim Bölümü'nün çalışma alanına giren "medya" ve "iletişim" konularının, bilgi toplumunun belki de en stratejik boyutlarını ortaya koyduğunu belirtti.
Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Haluk Pınar
ise okulda mevcut bulunan ve bölgede bu alanda tek 4 yıllık lisans programı olan Bankacılık ve Finans Bölümü'nün yanında 21. yüzyılın meslekleri olarak tanımlanabilecek "Medya ve İletişim" ve "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık" bölümlerinin açılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.
Pınar, bölümler için kadro yapılanması tamamlandıktan sonra en kısa sürede öğrenci alımı yapabilmek, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlayabilmek amacıyla gerekli başvurularda bulunacaklarını kaydetti.