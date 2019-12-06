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KSÜ'de "Dijitalleşen Ekonomilerde Rekabet ve Ahlak" konulu konferans

7 saat önce

Eski Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) "Dijitalleşen Ekonomilerde Rekabet ve Ahlak" konulu konferans verdi.

KSÜ'de

Eski Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) "Dijitalleşen Ekonomilerde Rekabet ve Ahlak" konulu konferans verdi.

KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığı, Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİM), Kariyer Girişimcilik ve İnovasyon Öğrenci Topluluğu (KAGİT) iş birliğiyle KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, ticaret ve rekabet anlayışı içerisinde insani ilişkilerin ve ahlakın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan da rekabetin ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan bir unsur olduğunu ifade ederek, konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KAGİM Müdürü ve KAGİT Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ali Haluk Pınar ise konferansa katkı sunan ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.


Prof. Dr. Ömer Torlak da ekonominin dijitalleşmesine zemin hazırlayan süreçlere değindi, dijitalleşen ekonomilerde rekabetin geldiği nokta ve bunun ahlaki boyutları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dijital ekonomi, rekabet, rekabete yanlış yaklaşımlar, rekabetin korunması politikalarının etkinliği ve ahlaki değerlerin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Torlak, konferansın son bölümünde katılımcıların sorularını cevaplandırdı.


Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Prof. Dr. Ömer Torlak'a plaket verdi.

Kahramanmaraş, Ömer Torlak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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