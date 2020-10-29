KSÜ'de "Nar Günü" etkinliği - Son Dakika

KSÜ'de "Nar Günü" etkinliği

29.10.2020 09:01
KSÜ'de

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi'nde Nar Günü etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniveristesi'nde Nar Günü etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi tarafından çekirdeksiz nar bahçesinin tanıtılması amacıyla fakültenin bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, tüm kurumlarla bilgi alışverişi ve işbirliği içerisinde bulunmayı temel politika haline getirdiklerini belirtti.

Üniversitenin kentteki her kurumla iş birliği içerisinde olduğunu aktaran Prof. Dr. Can, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş tarım ve sanayi şehridir. Sanayi ve teknolojiyle birlikte tarımın da gelişmesi gelecek açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle pandemi sürecinde tarımsal faaliyetlerin, doğal yetiştirmenin, bitkisel üretimin önemi olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu anlamda üniversitelere, araştırma merkezlerine ve çiftçilerimize büyük görev düşmektedir. Çekirdeksiz nar bahçesinin tanıtılması amacıyla yapılan bu etkinlik gibi işlevsel faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Etkinlikte bulunan katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Etkinlikte katılımcılara kentte çekirdeksiz nar yetiştirilmesi konusunda bilgi verildi.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt, Ziraat Fakültesi Dekanı Cafer Gençoğlan, Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Korkmaz ve ilgililer katıldı.

Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş, Niyazi, Nar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KSÜ'de 'Nar Günü' etkinliği - Son Dakika

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