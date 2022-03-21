KSÜ'de nevruz kutlaması - Son Dakika
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KSÜ'de nevruz kutlaması

21.03.2022 14:45
KSÜ'de nevruz kutlaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Avşar Yerleşkesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, nevruz için bir araya gelen kalplerin, öfke, kin, ayrılıktan değil sevgi dostluk ve kardeşliğin etrafında birleşip bu duygularla çarpması gerektiğini söyledi.

Herkesin nevruzunu kutlayan Coşkun, nevruzda tüm dargınlıkların sona ermesini diledi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ise baharın gelişiyle coşkuyla bir gün yaşadıklarını söyledi.

Yeni gün anlamını taşıyan Nevruz'un kuzey yarım kürede birçok halk ve topluluk tarafından yıl başı olarak kutlandığını aktaran Can, bu nedenle nevruzun yenileniş ve kurtuluş olarak kabul edildiğini dile getirdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan da nevruzun Türkiye'de bir gelenek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından KSÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 'Dede Korkut' hikayesi canlandırıldı.

Etkinlikte, zeybek oyunu, çuval ve halat çekme yarışı ile mehteran gösterisi de sunuldu.

Daha sonra nevruz ateşi yakıldı, halk oyunları gösterileri yapıldı ve Türki cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin yöresel yemek ikramları gerçekleştirildi.

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Ömer Faruk Coşkun, Nevruz Bayramı, Kahramanmaraş, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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