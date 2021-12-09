KSÜ'de Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anısına tasavvuf musikisi konseri düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Bölümü ile Musiki Eğitim Vakfı tarafından Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla tasavvuf musikisi konseri düzenledi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KSÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. Kadir Saltalı, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Musiki Eğitim Vakfı Başkanı Fikret Erkaya ile öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Rektör Can, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak belirlendiğini belirtti.

KSÜ'de nitelikli eğitim, etkili öğretim, yerli, milli teknoloji ve bilim üretme faaliyetlerinin yanında kültür, sanat ve sportif faaliyetlerinin de teşvik edildiğini, desteklendiğini ifade eden Can, kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunu, musikinin içerisinde barındırdığı öğelerle bireylerin gelişmesine önemli katkılar sağladığını aktardı.

Konuşmaların ardından Şef Hulusi Yücebıyık yönetimindeki Musiki Eğitim Vakfı korosu Yunus Emre şiirlerinden bestelenen tasavvuf musikisi eserlerini dinleyenlerin beğenisine sundu.

Program, Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyeleri tarafından Musiki Eğitim Vakfı Başkanı Fikret Erkaya, Şef Hulusi Yücebıyık ve sanatçılara çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.