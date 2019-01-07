Son Dakika Haberleri: Ksü'den '6 Element' Açıklaması

Ksü'den '6 Element' Açıklaması

30 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Aydın'ın Didim ilçesinden Rumi Çatıkkaş'ın, elindeki gök taşlarının KSÜ Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirme üzerine açıklama yaptı.

Ksü'den '6 Element' Açıklaması, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Aydın'ın Didim ilçesinden Rumi Çatıkkaş'ın, elindeki gök taşlarının KSÜ Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM) Laboratuvarı'nda yapılan inceleme sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirme üzerine açıklama yaptı. Açıklamada taşın analizinde 26 element bulunduğu, ancak dünyada olmayan altı elementin tespit edildiğine ilişkin ifadenin yer almadığı belirtildi. 

KSÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, habere konu olan taşın 24 Eylül 2018 tarihinde Alper Altay tarafından üniversiteye getirilip içeriği hakkında bilgi istendiği belirtildi. Taşın, yarı kantitatif bir analiz tekniği olan XRF cihazıyla analiz edildiği ifade edilen açıklamada 26 element bulunduğu belirtilirken, Rumi Çatıkkaş'ın beyanınde yer alan dünyada olmayan 6 elementin tesbit edildiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Analiz sonucunda periyodik cetvelde yer alan 26 adet element ve oksit bileşik formları verilmiştir. Raporda malzemenin kökeni hakkında herhangi bir yorum bulunmamaktadır. ÜSKİM laboratuarında yapılan analiz sonuçlarınca dünyada var olmayan altı elementin tespit edildiğine dair Rumi Çatıkkaş isimli şahsın beyanına dayandırılarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:04 Kaynak: DHA

Sütçü İmam Üniversitesi, Aydın, Ekonomi
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