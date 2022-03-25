KSÜ ile Ar-Ge merkezleri arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile kentte faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Rektörlük binası Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda, üniversite öğrencilerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik uygun şekilde yetiştirilmesi ve mezun olduklarında doğrudan iş yerlerine yerleştirilmesini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, imza töreninde yaptığı konuşmada, geliştirme çalışmalarının öneminin herkes tarafından artık kabul edildiğini belirtti.

Ar-Ge çalışmalarının içinde bulunmadan sektörlerde yarışmasının mümkün olmadığına işaret eden Can, bu durumun farkında olan firmaların üniversitelerden destek aldıklarını ifade etti.

Can, Ar-Ge merkezlerini kuran işletmelerin inovasyon süreçlerini daha hızlı bir şekilde yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti.

"Bizde bu gereklilik ve bu ihtiyaçtan hareketle Ar-Ge merkezleri olan firma temsilcileriyle bugün bir toplantı gerçekleştirdik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasında eğitim ve işbirliği protokolünü 10 firma ile birlikte imzaladık. Bu protokolün amacı üniversite rektörlüğü ile Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasında bilimsel araştırma uygulama ve eğitim öğretim konularında işbirliği yaparak, mühendislik ile ilgili yapılacak faaliyet ve oluşabilecek sorunlara birlikte çözüm bulunması ve akademik bilgi birikiminin uygulamaya aktarılmasının sağlanmasıdır."

Program, protokolün imzalanmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.