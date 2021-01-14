KSÜ'lü doktorlar "minimal invaziv" kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesiyle başarılı kalp ameliyatları gerçekleştiriliyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, hastaneye kazandırılan minimal invaziv (küçük kesilerle yapılan, kapalı yöntem olarak bilinen ameliyat) kalp aletleriyle başarılı kalp ameliyatları yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam, kalp ameliyatlarının küçük kesi yöntemi sayesinde konforlu bir şekilde yapıldığını ve daha az yara izi ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu sayede hastaların iş ve sosyal yaşama dönüş süresinin kısaldığını ifade eden Acıpayam,"Vücudun görünmeyen bölgelerinden yapılan küçük kesilerle gerçekleştirilen bu işlemlere minimal invaziv cerrahi adı veriliyor. Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can hocamızın talimatıyla alınan minimal invaziv kalp cerrahisi aletleriyle altyapımızın tamamlanmasıyla beraber artık şehrimizde tüm dünyada olduğu gibi koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, kalp tümör ameliyatları ve kalp deliği kapatması gibi ameliyatlar küçük kesi ile yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu da son yıllarda gelişen teknikler sayesinde ameliyatların başarılı bir şekilde tamamlandığını ve yeni alınan minimal invaziv kalp aletlerinin ameliyatlarda avantaj sağladığını belirtti.