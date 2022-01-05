Üye Girişi
KSÜ'lü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı - Son Dakika

KSÜ'lü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

05.01.2022 11:37
KSÜ'lü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksekokulu (SYO) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımda bulundu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksekokulu (SYO) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımda bulundu.

KSÜ Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri, kendi imkanlarıyla topladıkları paralarla ihtiyaç sahibi öğrenciler için mont ve ayakkabı temin etti.

Üniversiteliler, temin ettikleri mont ve ayakkabıları, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilkokullarında öğrenim gören öğrencilere giydirdi.

Sosyal sorumluluk projelerinin kardeşlik bağını güçlendirdiğini belirten Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Seven, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini kaydetti.

İhtiyaç sahibi öğrencileri sevindirme fırsatı yakaladıklarını ifade eden Seven, "Hemşirelik öğrencilerimizle birlikte gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla çevrelerinde derledikleri imkanlarla 18 adet mont, 30 adet bot aldı. Daha önce belirlenen okullarımızda maddi durumu iyi olmayan küçük öğrencilerimizi sevindirme fırsatını yakaladık. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında küçük öğrencilerimizi sevindirmesi ve destek olması bizi çok gururlandırdı." diye konuştu.

Hemşirelik bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Nisanur Alataş da sadece bedenleri değil, yürekleri ısıtan güzel bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

Projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Alataş, "Ders olarak, ödev olarak başlayan projemizi hayata geçirdik ve üç okulumuzdaki yaklaşık 50 öğrencilerimize mont ve ayakkabı yardımı yaptık. Sadece bedenleri değil, yürekleri de ısıtan güzel bir proje oldu." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Gaziosmanpaşa, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KSÜ'lü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı - Son Dakika


Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi         
11:43
George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü! George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!         
11:37
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde         
11:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:36 George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!
11:31 Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı
11:30 Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız
11:21 Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi
11:18 Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde
11:13 Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:12 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi
11:05 Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?
11:03 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı
10:57 Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:47:13. #1.13#
SON DAKİKA: KSÜ'lü öğrencilerinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement