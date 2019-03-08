Son Dakika Haberleri: Ksü Personeline Rekor Promosyon

Ksü Personeline Rekor Promosyon

8 dakika önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.

KSÜ'den yapılan açıklamada, bankaların promosyon ödemeleriyle ilgili çalışmalarını tamamlandığı ve özel bir bankayla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 470 personelin 4 yıllığına anlaştığı özel bankadan 3 bin 130 lira promosyon bedeli alacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Ekonomi
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