Ksü Personeline Rekor Promosyon

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.



KSÜ'den yapılan açıklamada, bankaların promosyon ödemeleriyle ilgili çalışmalarını tamamlandığı ve özel bir bankayla anlaşma sağlandığı belirtildi.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 470 personelin 4 yıllığına anlaştığı özel bankadan 3 bin 130 lira promosyon bedeli alacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

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