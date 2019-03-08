Ksü Personeline Rekor Promosyon
8 dakika önce
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) personeli 3 bin 130 lira banka promosyonu alacak.
KSÜ'den yapılan açıklamada, bankaların promosyon ödemeleriyle ilgili çalışmalarını tamamlandığı ve özel bir bankayla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan 3 bin 470 personelin 4 yıllığına anlaştığı özel bankadan 3 bin 130 lira promosyon bedeli alacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:11 Kaynak: İHA
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