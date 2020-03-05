KSÜ ve İŞKUR öğrencileri iş hayatına hazırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KSÜ ve İŞKUR öğrencileri iş hayatına hazırlayacak - Son Dakika Ekonomi

KSÜ ve İŞKUR öğrencileri iş hayatına hazırlayacak

10 dakika önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ile Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında 'İŞKUR İş Kulübü Hizmetlerinin Sunumu ve İş Kulübü İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokol' imzalandı.

KSÜ ve İŞKUR öğrencileri iş hayatına hazırlayacak, System.String[]

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ile Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında 'İŞKUR İş Kulübü Hizmetlerinin Sunumu ve İş Kulübü İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokol' imzalandı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:54 
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