KTB Başkanı Altıntel'den Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altıntel, mesajında, bayramların sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Bu önemli günlerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Altıntel, bayram günlerinde küskünlüklerin sona ermesi, bol bol dua edilmesi ve kesilen kurbanların paylaşılması gerektiğini bildirdi.

Cömertliğin, rahmetin ve bereketin yeryüzünde bol olarak yaşanmasını sağlayan Kurban Bayramı'nın heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını dile getiren Altıntel, mesajında şunlara yer verdi:

"Milli ve manevi değerlerimizi gelecek kuşaklarımıza taşıyarak sonsuza kadar yaşatılmasını sağlama adına büyük önem taşıyan bu anlamlı bayramın huzur ve coşku içerisinde yaşanması en büyük temennimizdir.

Bayram günlerinde, aile büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize karşı sevgiyle yaklaşarak onların bayram sevincine ortak olmalı, komşularımızdan başlayarak çevremizde özellikle yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızla bayramlaşarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz.

Ülkesi ve vatanının bekası için canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerinin, çocuklarının, kahraman gazilerimizin, yetimlerimizin bu bayram gününde yanında olarak onların duygularına ortak olmalıyız.

Bayram tatilinin huzurlu bir şekilde yaşanması için görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize, zabıta, itfaiye ve diğer tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum."