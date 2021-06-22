KTB Başkanı Bağlamış, Kayseri Şeker'i ziyaret etti

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile görüştü.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay'ı makamında ziyaret eden bağlamış ve beraberindekiler Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi'ni gezerek yerli tohum ıslah çalışmaları ve deneme ekimi sahaları hakkında bilgi aldı.

Bağlamış, merkezin dünyaya örnek olabilecek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, buranın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Son 10 yıldır pancar ekicilerinin olağan üstü memnuniyetini gözlemlediklerini ve son 3 yıldır da buna yakinen şahitlik ettiklerini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"Kayseri Şeker'in, şehrimizde şeker pancarının yanı sıra tarımsal üretim yapılan bütün alanlarda çiftçisine olağanüstü katkıları var. Şehrimiz kabak çekirdeği ve çerezlik ayçekirdeğinde Türkiye'ye liderlik yapan bir konumda. Bu üretimin her safhasında Kayseri Şeker'in emekleri var. Zannediyorum ki birkaç yıl sonrasında Kayseri Şeker Fabrikası öncülüğünde, Türkiye'de olduğu gibi dünyaya da Kayseri'miz liderlik yapacaktır. Ben isterim ki Kayseri Şeker kentimize model ve örnek olan tüm yatırımlarda liderliğini sürdürsün ve bizlere destek olsun."

Akay da Kayseri Ticaret Borsasının kendilerine güç verdiğini belirtti.

Ortaklaşa yürütülecek yeni projeler ile Türkiye'de ses getirecek gelişmelere imza atacaklarını vurgulayan Akay, şöyle devam etti:

"Hem Kayseri Ticaret Borsasının tüzel kişilik hem de üyeleri ile ortak çalışmaları geliştirerek, üretime önemli katkı sağlamak ve yaptığımız işleri Türkiye'nin zirvesine taşımak arzusundayız. Bunlar yardımlaşarak, bilgi paylaşımı yaparak ve birbirimize destek olarak gerçekleşebilecek şeyler. Sonuçta Kayseri Şeker hem Kayseri'nin önemli bir değeri, hem şeker sektörünün temel direği hem de Türkiye'de tarım sektöründe ismi her geçen gün yükselen bir yıldız ve rol model konumundadır. Dolayısıyla bunu daha fazla geliştirmekle hem çiftçilerimizin gelirine hem de Kayseri başta olmak üzere çevremizin ve ülkemizin tarımsal faaliyetlerine önemli katkı sağlamış olacağız."