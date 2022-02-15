Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat yayınlarından "Şehir Kültür Sanat Dergisi" 44. sayıya ulaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Kültür Sanat Dergisi, kaybolan meslekler, portre, mekan, söyleşi, kültür, şehir ve edebiyat, kitabiyat, arkeoloji, şehir ve şiir, sofra, şehrin yüzleri, Kayseri hatıraları gibi bölümler ile okurlarının karşısına çıktı.

Yayın hayatına 44. sayı ile devam eden ve konusunda uzman araştırmacı yazarlar ile ilgi çekici ve önemli konuları ele alan dergide, çarpıcı görsellere de yer veriliyor.

Başkan Yalçın "Kariyer Günleri" programına katıldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle "Kariyer Günleri" programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen ve okul müdürü Selçuk Erdem ile öğretmenlerin de katıldığı "Kariyer Günleri" programında Başkan Yalçın, öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim hayatından belediye başkanlığına hayatından kesitler aktaran Başkan Yalçın, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı ve meslek lisesinde okumanın sağladığı avantajlardan bahsetti.

Başkan Yalçın, kitap okumanın önemine dikkati çekerek, ayrıca bir sanat dalıyla ilgilenmenin, lisanslı bir spor branşıyla uğraşmanın ve en az bir yabancı dil öğrenmenin önemli olduğunu belirtti.

Başkan Palancıoğlu sosyal tesisleri denetledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal tesisleri denetleyerek yapılacak çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, daha modern ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Birçok mahallede sosyal tesis yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktaran Palancıoğlu, "Çalışmaları inceliyor, yapacaklarımızı yerinde görerek planlıyoruz. İlçemizde çalışmalar plan ve programlara uygun biçimde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, Bağlamış, ziyaretinde Kayseri OSB yönetimini çalışmalarından dolayı takdir ettiklerini belirtti.

Bağlamış, İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmamoğlu da yönetim kurulu üyeleriyle birlik beraberlik içinde sanayicilere en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar da İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunu.

Ziyaretinde üretimin ve istihdamın önemini vurgulayan Çolakbayrakdar, "İstihdam sağlayan müteşebbislerimize kolaylıklar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte teknolojiyi daha iyi kullanan ve daha çok üreten sanayiye doğru ivme kazandıracak çalışmalar gerçekleştirirsiniz." ifadesini kullandı.

İl Av Komisyon Toplantısı yapıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonuyla İl Av Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç başkanlığında gerçekleşen toplantıya katılan komisyon üyeleri, toplantı gündem maddeleriyle ilgili görüş ve önerilerini belirtti.

Toplantının ana gündemini oluşturan avlanılmasına izin verilen av hayvanları, koruma altına alınan av hayvanları, avlatılması talep edilen türler ve av hayvanlarının tabii ortamlarında çoğalmalarını sağlamak maksadıyla avlanmanın yasaklanacağı sahalar gibi konular görüşülerek karara bağlandı.

Alınan kararların Bölge Av Komisyonunda değerlendirilmesinin ardından Merkez Av Komisyonunda karara bağlanacağı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği öğrenildi.