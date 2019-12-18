KTB Başkanı Bağlamış'tan "Kayseri pastırmasına sahip çıkın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KTB Başkanı Bağlamış'tan 'Kayseri pastırmasına sahip çıkın' çağrısı - Son Dakika

KTB Başkanı Bağlamış'tan "Kayseri pastırmasına sahip çıkın" çağrısı

6 saat önce

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırmasına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

KTB Başkanı Bağlamış'tan

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırmasına sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Bağlamış, yazılı açıklamasında, Kayseri'de pastırma üretiminin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, tanıtımı için herkesin destek vermesini istedi.

Kayseri pastırmasının tanıtımı çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Bağlamış, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa zamanda yapacağımız lobi çalışmalarıyla Kayseri pastırması tanıtım anlamında zirvedeki yerini alacaktır. Türkiye'de bir çok yöresel ürün şehirlere mal edilmiştir. Mesela baklavayı Türkiye'nin her yöresinde herkes yapabiliyor ancak baklava Gaziantep'in tescilli ürünüdür. Bunu kimse tartışamaz. Pastırmayı da Türkiye'de birçok şehirde herkes üretebilir, bunda sıkıntı yok ancak pastırmanın gerçek anlamda anavatanı Kayseri'dir. Bunun tartışılması dahi abesle iştigaldir. Türkiye'de pastırma konusunda Kayseri, süper ligdedir."

Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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