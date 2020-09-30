KTB Başkanı Bağlamış'tan kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, kırmızı et üreticilerinin sıkıntı yaşadığını ve seslerine kulak verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı et üreticilerinin girdi maliyetlerinin artması nedeniyle zor durdumda olduklarını belirterek, taleplerinin yetkililer tarafından değerlendirilmesini istedi.

Özellikle son 2 yıldır girdi maliyetlerinde yaşanan büyük artışlara rağmen et fiyatlarının yerinde saydığına hatta gerilediğine dikkati çeken Bağlaşmış, üreticilerin zarar ettiğini savundu.

Bağlamış, bu durumun yakın zamanda ülkenin et arzında sıkıntıya yol açacağına işaret ederek, besicilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.