KTB Başkanı Bağlamış'tan yem desteği açıklaması - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştiricilere hayvan başı 65 lira yem desteği vereceği açıklamasının, hayvancılık faaliyetinde bulunan üreticileri sevindirdiğini bildirdi.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyada etkili olduğu mart ayı başından itibaren ülkeler arasında ticari dengelerin değişmesiyle ve bu dönemde dövizde oluşan artışla orantılı olarak yem fiyatlarına da zam geldiğini anımsattı.

Yem fiyatlarının bir ayda yüzde 20 arttığını ve bu durum karşısında üreticilerin oldukça zor durumda kaldığını belirten Bağlamış, "Bizler konuyu bakanlığa ilettik. Bakanlık ilk hamleyi 10 kuruş süt desteğini 15 kuruşa çıkartarak yaptı. İkinci hamle olarak Sayın Bakanımız küçük aile işletmelerine hayvan başına 65 lira yem desteği adıyla destek vereceklerini açıkladı. Bu desteğin 20 baş altında hayvanı olan küçük üreticilere bir defaya mahsus verileceği ve toplam bütçesinin 100 milyon lira olduğu bilgisine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Alının karar neticesinde üreticinin bir nebze rahatladığını aktaran Bağlamış, Tarım ve Orman Bakanlığının bu süreçte açıkladığı iki destek paketiyle üreticiye 300 milyon liralık destek sağladığını kaydetti.