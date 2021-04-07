KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok - Son Dakika

KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok

07.04.2021 15:52
KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok, System.String[]

KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan ramazan ayı öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu. Bağlamış, "2020 yılına oranla sucukta yüzde 20 bir artış söz konusu; ama ramazan ayına özel bir artış değil. 2020 yılında sucuk fiyatlarımız perakendede ortalama kilogramı 65 ile 80 lira civarındaydı. 2021 yılında ise bu fiyatlar perakendede 70 ile 90 lira aralığındadır. Pastırmada da 2020 yılında ortalama perakende satış 130 ile 170 lira olurken 2021 yılında ise fiyat 150 ile 220 lira aralığında oluştu. Pastırmada da yüzde 20 gibi bir artış söz konusu; ama Ramazan ayına özel bir artış söz konusu değil. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak" diye konuştu.

'KIRMIZI ET FİYATLARINDA YÜZDE 10 DÜŞÜŞ'Kırmızı et fiyatlarına değinen Bağlamış, "Vatandaşlarımız hijyen kurallarına uygun alışveriş yapmalılar. Şehir dışındaki vatandaşlarımız ise e-ticaret kanalından alışveriş yapıyorlar. Kırmızı et fiyatlarında yüzde 10 düşüş söz konusu oldu. Ramazan ayında bu düşüşün devam edeceği kanaatindeyim. Bu durum üreticilerimizi olumsuz etkiliyor; ama biz bununla ilgili tepkimiz olduğunu ifade etmeyeceğiz. Ramazan ayında bütün vatandaşlarımızın evine bir nebze de olsa et ürünlerinin girmesini canı gönülden istiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak kırmızı et fiyatlarında artış beklentimiz olmayacak" diye konuştu.

KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok
KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok
KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok
KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok

Kayseri, Ticaret, Ramazan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi KTB Başkanı: Ramazan ayında pastırma ve sucuğa zam yok - Son Dakika Ekonomi


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