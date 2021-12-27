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KTB Başkanı Recep Bağlamış 2021 yılını değerlendirdi - Son Dakika

KTB Başkanı Recep Bağlamış 2021 yılını değerlendirdi

27.12.2021 16:27
KTB Başkanı Recep Bağlamış 2021 yılını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı" yaptı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı" yaptı.

Bağlamış, KTB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kayseri iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya, yeni pazarlar bulmaya ve istihdam sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Özellikle üretme imkanı olan alanlarda ithalattan vazgeçilmesi gerektiğini anlatan Bağlamış, tarıma, sanayiye, yerli ve milli üretime daha çok destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

KTB olarak 2018 yılında faaliyete geçirdikleri laboratuvarda, gıda ve toprak analizlerinde uzman kadro ile Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı olarak çalışmaya devam ettiklerini vurgulan Bağlamış, hububat ürünlerinin sınıflandırmasını yapmak için "Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar" hizmeti verdiklerini aktardı.

Bağlamış, et ve et ürünleri alanında Araştırma Geliştirme İstasyonu'nu kente kazandırdıklarını hatırlatarak daha bir çok çalışma yaptıklarını ifade etti.

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimini de arttırdıklarını belirten Bağlamış, "KTB'de 2020 yılında 322 ton, 2021 yılında 413 ton pastırma işlem görmüştür. 2020 yılında 2 bin 121 ton, 2021 yılında 2 bin 450 ton sucuk işlem görmüştür. 2020 yılında 11 bin ton, 2021 yılında 13 bin ton, kabak çekirdeği işlem görmüştür. KTB olarak Milli Tarım Politikası, stratejik ürünler hususunda çalışmalar yapılması gerektiğini sürekli vurguladık vurgulamaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bağlamış daha sonra KTB tarafından kurulan ve Kayseri'de üretim yapan girişimcilerin faydalanabileceği e-ticaret sitesi "Borsa Sanal Market"i tanıttı.

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Ticaret, Kayseri, İhracat, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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