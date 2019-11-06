KTB Başkanı Recep Bağlamış AA'yı ziyaret etti
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette KTB'nin projeleri hakkında bilgi veren Bağlamış, İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan borsası ve pazar yerinin Kayseri'ye yapılacağını söyledi.
Bölge Müdürü Canbulatel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Bağlamış'a bilgi verdi.
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