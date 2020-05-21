KTB'dan ramazan yardımı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) ramazan dolayısıyla bin aileye gıda yardımında bulundu.

KTB Başkanı Turhan Altıntel, yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan gıda yardım paketlerinin muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın zor bir süreçten geçtiğini bildiren Altıntel, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağına inandığını ifade etti.

Dayanışmanın önemine değinen Altıntel, açıklamasında şunlara yer verdi:

"İçerisinde bulunduğumuz ve İslam alemi tarafından aynı zamanda birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olarak kabul edilen ramazan ayı münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz bu yardımların, ilimizin birçok farklı noktasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşan bayram dolayısı ile herkese hayırlı bayramlar diliyor, ilimiz, ülkemiz ve tüm dünya için sağlıklı mutlu günler temenni ediyorum."

Altıntel, yardımların devam edeceğini bildirdi.