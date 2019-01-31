Ktb'den Başkan Yaka'ya Ziyaret
1 saat önce
Karapınar Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Ahmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.
Karapınar Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Ahmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, ilçeye kazandırılacak "Yeni Hayvan Pazarı"na ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, ilçenin hayvan sayısı bakımından önemli rakamlara ulaştığını söyledi.
Karapınar'ın hayvancılıkta söz sahibi bir ilçe olduğunu belirten Ulusoy, "Her yönü ile kalitemizi ispat ettik. Yeni bir hayvan pazarı yapılması için Belediyemiz ile ortak hareket ediyoruz.Gerekli görüşmeler yapıldı.Umuyorum ki ilçemize modern bir hayvan pazarı kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise ziyaretleri dolayısıyla KTB heyetine teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA
Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu
Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti
31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok
Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı