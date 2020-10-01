KTB'den İl Sağlık Müdürlüğü'ne 10 araç tahsisi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından korona virüsle mücadeleye destek olmak amacıyla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne 10 adet araç tahsis edildi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış "İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusun da pandemi hizmetlerinde kullanması amacıyla 30 gün süreyle 10 aracı İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsisini yaptık" dedi. Bağlamış, korona virüsle mücadele kapsamında, Borsa olarak kurumlarla dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"İlimiz genelinde COVID-19 tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 10 adet şoförlü minübüs ve otobüs ihtiyacını Kayseri Ticaret Borsası tarafından karşıladık. Borsa olarak yaşadığımız süreçte elimizi taşın altına koymamız gereken her durumda, toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gereken her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz süreçte ilimizde faaliyet gösteren okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda maske, dezenfektan, dezenfektan standı ve esnafımıza hijyen kiti desteğini sağladık. Covid-19'un ilimize etkilerini azaltmak adına sürekli mücadele ediyoruz." - KAYSERİ